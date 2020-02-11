錢唔係問題！祖記斟超級名帥頂沙利

意甲超級班霸祖雲達斯今季找到名帥沙利接手，點知喺力爭意甲九連霸上，表現飄忽，遇上重大阻力。據知，祖記高層已經對沙利極度不滿，仲話明今夏要換帥。至於新帥目標人選，據聞已經鎖定曼城嘅哥迪奧拿，仲話明多多錢都肯畀，不達目標誓不罷休。

祖記上周末聯賽以1比2不敵維羅納，近3場輸咗2場，而喺聯賽榜上，佢哋雖然同國際米蘭同樣係23戰54分，但就因得失球差唔及國米跌落第2位。話晒早幾季都係祖記一早帶開幾條街，然後輕輕鬆鬆封王。不過，球波今季喺前車路士領隊沙利帶領下，球場內踢落冇霸氣；球場外又有傳出過沙利同首席球星C朗拿度不和消息，你叫祖記高層同球迷點會頂得順佢？

英國《每日郵報》今日話祖記已經做好喺哥迪奧拿身上燒錢嘅準備，錢已經唔再會係佢哋收購哥帥嘅障礙。至於《太陽報》就話祖記高層家陣好後悔搵咗沙利教波，事關佢哋始終認為，哥迪奧拿嗰套足球理念，先會更適合佢哋發展大藍圖，班主阿涅尼堅信哥帥就係帶領球隊重拾統治力嘅最佳教練人選。

睇番哥迪奧拿依家同曼城份約，查實要到2021年夏天先到期，而佢年薪係高達1,500萬鎊，絕對唔嘢少。睇番哥帥教波生涯，從來都未曾教過一隊波超過4年，而今季正好係呢位巴塞前隊長喺曼城嘅第4季，尤其係曼城今季表現大跌Ｗatt，依家喺英超聯賽榜落後「一哥」利物浦22分之多，一旦稍後連歐聯都輸埋，冇晒癮嘅哥迪奧拿最終選擇離隊，根本絕對唔出奇囉！