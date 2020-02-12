執教哈化僅10周　奇連士文突辭職

德國傳奇「金色轟炸機」奇連士文周二(11日)晚在社交網宣布，辭去哈化柏林主帥職務，結束短短10周哈化生涯，離隊理由係話無法取得球會信任，但堅信哈化有能力護級成功。

55歲嘅奇哥於去年11月26日接掌哈化柏林教鞭，令好多人感到意外，事關佢2016卸任美國國家隊主帥職務後一直冇教波，今次突然在德甲復出，大家都希望可以大展拳腳，但似乎球隊同佢有啲唔夾，而且執教10場僅取得3勝3和4負，成績只屬一般。

奇哥喺社交網留言話：「作為主教練，我需要得到工作上有關人等的信任，但這方面至今未能達到，要護級成功，團結、凝聚力同專注都好重要，如果上述這些都做不到，我也無意浪費力氣，亦無法為球隊盡責。」

奇連士文曾於2004至2006年執教德國隊，以主辦國身份獲得世界盃季軍，之後在2011至2016年執教美國隊，不過球會執教經驗僅曾於2008至09執教拜仁慕尼黑，但於09年4月被炒，今次執教哈化柏林時間更短，似乎執教國家隊啱佢多啲。