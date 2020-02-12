瘋狂的祖記　哥帥拍兩大球王組完美陣容

C朗、美斯同哥迪奧拿能否組成一隊？

英國傳媒報道，祖雲達斯今夏醞釀大動作，先辭退現任主帥沙利，再力斟哥迪奧拿由曼城過檔執教，英國《太陽報》引申，哥帥一旦接手後撬埋喺巴塞隆拿唔開心嘅美斯，令到來季祖記陣容相當瘋狂，兩大球王C朗拿度同美斯同隊合作，而又適合哥帥踢法，來季合力橫掃歐洲。

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報道指，祖雲達斯會長安迪亞阿尼利為奪取自1996年以來首個歐聯冠軍，準備豁出去，不問代價斟介哥迪奧拿前來執教，佢同傳媒講：「我相信哥迪奧拿一旦離開英超，下一站肯定會去意大利。」

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事實上哥迪奧拿在曼城嘅發展已經去到盡頭，兩奪英超錦標後不但無法更進一步，反而開始走下坡，因此安迪亞阿尼利相信哥帥會在尚餘最後1年合約情況下，離開英超，現時向佢提出斟介，無疑係最適當時機。

《太陽報》認為，以哥迪奧拿追求完美嘅性格，一旦佢執教祖雲達斯，而手上擁有C朗拿度呢張王牌，組軍上將會向高難度挑戰，向美斯招手，同C朗合組球王鋒線，而以兩位球王能力，亦只有哥帥呢個級數嘅教練先可以駕馭。

以現今歐洲球壇形勢，祖雲達斯喺時機上係最有機會將C朗、美斯同哥迪奧拿組成一隊，若然成功，絕對係有今生冇來世。