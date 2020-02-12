【直播】亞冠盃有車船津貼

早餐A、熱咖啡謝謝，在家工作了數天，今日要回公司做匯報，早一點來吃早餐，同時度早場亞冠盃。

今日有兩場亞冠盃分組賽，兩場我都看好主隊，全北汽車對橫濱水手，水手名氣當然夠大，不過原來對上兩次參與亞冠已經是2014年及2005年，經驗肯定不足，全北汽車近年是亞冠常客，近7屆只缺席過1次，有參賽的全部殺入淘汰賽，2016年更成為冠軍，球隊主場出擊特醒，今場主勝穩陣。

神戶勝利船對柔佛DT，勝利船剛贏得日超盃，趁旺勢對馬來西亞的柔佛DT，柔佛DT實力差一點，而且近5場亞冠作客全敗，勝利船可大勝一場。

直播表

周三6:00pm 亞冠盃 全北汽車 Vs 橫濱水手

Now 672、Fox +；有線653、613台

周三6:00pm 亞冠盃 神戶勝利船 Vs 柔佛DT

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四1:30am 法足盃 迪安 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周四4:05am 法足盃 里昂 Vs 馬賽

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台