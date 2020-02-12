【拿仁紅心】利物浦要返古天奴？咪玩啦！

菲臘比古天奴係咪好球員？的確係。但利物浦已唔再需要佢。

唔好誤會，拿仁從來都冇對古天奴存在仇恨，特別係加盟巴塞隆拿係佢夢想，良禽擇木而棲冇錯，只係利物浦比起2年前已經變得更強，實在冇需要走回頭路。因為古天奴，利物浦換來VVD同艾利臣比加，冇古天奴或者就冇歐聯冠軍，又或者冇依家領先嘅22分，身為利迷，對古天奴應該要有感激之情。

沒有古天奴的日子，利物浦更加直接，更加將埃及文明，以及兩閘出擊戰術發揮到淋漓盡致。沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、安德魯羅拔臣同阿歷山大阿諾特固之然出色，但如果冇佐敦軒達臣、韋拿杜姆、法賓奴泰華利斯中場忘命搶截，埃及文明及2隻飛閘，就唔會有呢個威力。

古天奴未離開之前，已經傳出高普對佢嘅搶截工作有所不滿。古天奴以創造力、遠射能力見長，但因身材、速度關係，要做搶截根本嘥氣。利物浦已搵到最強戰術，古天奴再返嚟必變雞肋，就算巴塞索價「僅為」7000萬鎊，做咩要嘥呢筆錢？

爭上高峰易，要回勇就難，古天奴離開紅軍後光芒盡失，就算回歸，佢又仲係唔係當日嘅「古一招」？人總要向前望，當日深深愛過又如何？復合無疑好有話題性，但以高普務實、低調作風，寧願再搏拿比基達操得起好過。

古天奴離開後，中場創造力冇晒，點解紅軍仲生存到？利迷肯定清楚明白，因為有法明奴做埋佢嗰份。入波、助攻、分波、較炮、逼搶，法明奴一個人交足功課有凸，高普點解咁愛法明奴，真心容易理解。法明奴先係利物浦中前場靈魂，所以梅菲話放棄法明奴、搵基利安麥巴比代替紅軍會更強，相信高普聽到後，會笑得好大聲。拜仁呀拜仁，你哋真係想用7500萬鎊買法明奴？口罩都賣緊500蚊盒，咪玩啦好冇？

●麥馬拿仁