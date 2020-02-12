英超最強中鋒之一！車仔唔買就笨

車路士於1月轉會窗顆粒無收，激到領隊林柏特紮紮跳，去到夏天必然大手掃貨，除希望同曼聯拗手瓜、力爭查頓辛祖之外，仲傳出對狼隊中鋒魯爾占美尼斯有興趣。呢名上年4月先以3000萬鎊正式加入狼隊嘅墨西哥射手，係英超入面其中一個最全面中鋒，能傳擅射有身位有頭槌又造到波，肯定可以幫到車仔更上一層樓。

今年28歲嘅魯爾占美尼斯，係狼隊前線煞食主力，狼隊整體攻力唔算強，非常依賴呢名射手策動搵食，佢本季狀態極佳，已經射入11個英超入球，演出長期保持穩定，本季就先後射爆曼城及利物浦大門。睇番佢對藍月亮同紅軍嘅入球，前者於禁區內捕個靚位第一時間射入，對利物浦更不得了，於中場自己策動，之後傳交艾達馬查奧爾，跟手自己殺入禁區接應頂入，另外兩循環鬥紅軍佢都取得多次射門，占美尼斯堅有料到。

車路士於林柏特麾下大打青春足球，正選前鋒譚美阿巴謙的確有潛質，但始終年紀太輕水準不穩，另外多名進攻主力如美臣蒙特都係年輕人，車仔好需要一名真正當打，並有英超豐富經驗嘅射手領軍。占美魯爾尼斯實而不華，有經驗、有射術，而且又唔算太過出名，預計價錢未到天價，車仔今夏真係要認真考慮出手收購。