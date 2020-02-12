菁英盃　陸志豪補時入波！和富大埔攞番1分

「菁英盃」B組分組賽周三（12日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心3號場重燃戰火，打頭陣由和富大埔對陣愉園。大埔雖有陸志豪先開紀錄，但愉園有加維蘭連中三元，以及盧斯安奴建功，惟大埔再有何振廷、中村祐人、陸志豪取得入球，最終以4比4打成平手。

開賽僅5分鐘，大埔便憑陸志豪射入罰球先開紀錄。領先優勢只維持了10分鐘，愉園便成功收復失地，加維蘭接應U22球員黃智康橫傳後撞入成1比1。及後雙方互有攻守，17分鐘孫銘謙左路突破後回傳，陳文輝第一時間起腳惜未能命中目標。1分鐘後，翁煦濤扣橫燙射惜被何鋭沒收。24分鐘，潘沛軒右路傳中，入楔的加維蘭一控一射僅柱邊出界。4分鐘後，愉園更成功反超前，加維蘭接應朱偉鈞妙傳，第一時間撞射破網，將比數改寫成2比1。36分鐘，加維蘭再度接應朱偉鈞助攻，在無人看管下車身抽入成3比1，大演帽子戲法。1分鐘後，「快活谷」再有朱偉鈞和加維蘭先後起腳，惟不是中楣，便是被何鋭救出，愉園維持領先3比1完半場。

換邊後，大埔以許嘉樂入替車潤秋加強攻力，惟未見其效之餘，還差點遭加維蘭再次破關。及後戰況陷入膠着，戰至70分鐘，後備上陣的黎培基開出角球，盧斯安奴跳頂得手，為球隊錦上添花。大幅落後的大埔仍未有放棄，80分鐘何振廷連過數名敵衞後轟入「世界波」；4分鐘後，中村祐人偷得鍾偉豪腳下球後射入空門，追近比數至3比4。補時階段，孫銘謙搏得12碼，由陸志豪一射中鵠，為球隊追成4比4完場，各得一分。未能成功全取三分的和富大埔亦宣告出局，而愉園則錯失機會追近前列球隊。