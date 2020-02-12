高比已下葬加州　遺孀紫黃蝴蝶作追悼

據多間美國傳媒報道，NBA傳奇球星高比拜仁和13歲女兒Gianna的葬禮已於上周五以私人形式進行，二人遺體安葬於加州的私人墓園 Pacific View Memorial Park內。遺孀雲妮莎及三個女兒都有出席。

美國傳媒亦披露高比拜仁的真正死因，《The Blast》獲得高比拜仁死亡證副本，上面顯示職業為「作者、製作人及運動員」的高比在一宗「商業用直升機墜毀意外」中喪生，死亡原因為「 鈍挫傷」（blunt trauma），而且死亡過程「迅速」。

一代巨星殞落，不少人都希望透過自傳重溫這位前湖人巨星精彩的一生。高比拜仁與知名攝影師Andrew Bernstein合作推出的《曼巴精神》在高比離世後更加暢銷，登上《紐約時報》印刷與電子書榜的第3位。

美國時間2月24日會在洛杉磯的斯台普斯中心公開舉行一個大型追悼會，屆時將於早上10時開始，雲妮莎在社交網亦PO了一張印上黃色及紫色蝴蝶的追悼會海報。由於高比與Gianna已下葬，追悼會的其中一個環節遺體告別都會取消；其實很多人都預料到未必會有遺體告別的儀式，畢竟高比遭遇空難太慘烈，已經沒有全屍。

另外，至於日前因扭傷缺陣的塘鵝狀元錫安威廉臣常賽規對拓荒者一戰出，即交出生涯新高的31分，協助球隊主場以138比117輕取拓荒者。他更成為聯盟近30年來，首位生涯頭9場比賽中有7場得分「20+」的球員，亦是繼勒邦占士、杜蘭特及當錫後，第4位20歲前就獲31分9籃板5助攻數據的球員。

NBA今日賽果 (前者主場)

76人 100:103 快艇

巫師 126:114 公牛

塘鵝 138:117 拓荒者

雷霆 106:114 馬刺

火箭 116:105 塞爾特人

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