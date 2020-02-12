菁英盃　冠忠南區袋3分！榜首領先6分

「菁英盃」B組分組賽周三（12日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心2號場尾場上演的榜首大戰，冠忠南區憑着查維斯及川瀨浩太各入一球，以2比1小勝佳聯元朗，贏波後續居榜首，並將領先優勢擴至6分。

今仗有小將叢振洪停賽期滿復出的冠忠南區，於開賽3分鐘有陳肇鈞短傳予川瀨浩太單刀被陳嘉豪擋出，不過查維斯則在2分鐘後接應陳凱柏左路傳中頭槌攻門入網。至於串演中場助攻的川瀨浩太戰至9分鐘扭過敵衞起腳，亦僅告出界。佳聯元朗戰至28分鐘出現小插曲，法比奥與查維斯爭頂時頭部先落地，頸部需接受治理一段時間，幸最終無大礙繼續進行賽事。兩隊於上半場尾段均有黃金機會，南區30分鐘劉家銘左路罰球傳予查維斯跳頂，惟黃晉軒及時於門前解圍，元朗則於上半場補時階段由一個「手榴彈」攻勢造就祖連奴門前跳頂，但劉家銘快一步護空門，南區半場領先1比0。

南區換邊後不久幾乎將比數拉開，惟陳肇鈞49分鐘入禁區單刀僅告出界。元朗戰至56分鐘扳平，黎格爾把握敵衞頭槌解圍不遠射成1比1。「橙衫軍」及後於71分鐘有米基爾頭槌攻門入網，惟旁證示意越位在先，而法比奥77分鐘禁區外抽射亦告高出。南區戰至81分鐘有列文單刀被陳嘉豪擋出，而川瀨浩太門前補射則告中柱，不過這位日本援將於85分鐘則接應查維斯頭槌二傳近射建功，將比數改寫為2比1完場。

佳聯元朗主教練郭嘉諾對於自己重掌球隊後未能取得勝利，他認為球隊表現不比對手差，球隊的攻守亦達到他賽前所預期，惟今仗較早失第一球，不過球隊在賽事中有兩次傳中球均未能緊盯查維斯，需要於這方面再作改善，但淨體而言球隊埋門機會亦較對手多，只是未能把握，另外「郭Sir」亦點名稱讚今季首次上陣並踢足全場的20歲左閘張顥覺，更指他的表現不比隊中外援或華將差，並希望他能夠將出色的表現延續下去。

冠忠南區主教練鄭兆聰（Ricky）於賽後表示，球員今仗的鬥志很好，尤其是球隊今仗仍受傷患困擾，傷愈球員亦未及十足狀態，需要以鬥志去彌補不足，因此今仗就算取得和局也很滿意，而贏波關鍵則在於球員的決心。Ricky亦指，大家亦深明元朗在換帥後會有所衝擊，因此早已預計今場會是硬仗，並希望球隊在餘下兩仗能夠盡快搶分奪得決賽席位。