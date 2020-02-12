【東體爭議】得VVD有資格踢99年曼聯正選

利物浦今季表現所向披靡，不時被人攞來同1999年奪得英超、歐聯、英足盃嘅「三冠王」曼聯比較，爭論邊隊先至係英超史上最佳球隊。前英格蘭國家隊主帥麥卡倫認為，「三冠王」曼聯先至係最佳球隊，現時利物浦陣容之中，只有華基爾雲迪積克(VVD)1人配得上踢當年曼聯正選，其他紅軍球員都未夠班。

麥卡倫話：「當年曼聯正選陣容，只有1人可以剔走，就係中堅朗尼莊臣，而其他球員都係唔可以取代，由華基爾雲迪積克拍住史譚，咁就真係天下無敵。」

麥卡倫指利物浦現時都係發展之中，領導力方面唔及1999年嘅曼聯，至於將來係點，就冇人知。值得一提，麥卡倫1999年擔任曼聯助教，佢嘅睇法難免有偏袒紅魔鬼，最起碼利物浦現時右閘阿歷山大阿諾特，點都好過當時曼聯右閘加利尼維利啦。

麥卡倫心目中最佳陣容如下：

門將：舒米高

後衛:加利尼維利 史譚 *華基爾雲迪積克 艾雲

中場:碧咸 堅尼 史高斯 傑斯

前鋒:約基 高爾