巴塞內訌再爆鑊　基沙文向球王宣戰

巴塞又出事喇！早個星期先有球王美斯隔空向球會高層艾比度開火之後，今日輪到法國前鋒基沙文疑似向美斯挑機！話說極具公信力嘅《法國足球》近日出咗篇基沙文訪問，入面提到呢位世界盃冠軍球星加盟巴塞以來，一直唔獲隊友接受同認同，而基沙文認為當中原因，係因為有人妒忌佢贏得世界盃喎。至於呢個小器妒忌者，西班牙傳媒都認定係講緊美斯，唔係咁大鑊呀？

喺《法國足球》入面引述基沙文講話：「佢哋唔願意接受我，不過我都唔會自暴自棄，佢哋只係妒忌我係世界盃冠軍。」因為呢番說話，西媒就推算出，喺巴塞嘅主力陣容入面，西班牙幫唔少都已經喺2010年贏過世界盃冠軍，而未贏過嘅就只有美斯同蘇亞雷斯，當中又以美斯最似唔妥基沙文囉！

《法國足球》呢篇訪問一出之後，據聞包括西班牙《每日體育報》同《世界體育報》都聯繫過基沙文團隊，不過對方就完全否認接受過《法國足球》訪問，簡直係世紀玄案。根據《ESPN》報道指，基沙文團隊事後要求《法國足球》將引述基沙文所講部份刪走，但對方只係肯刪除「佢哋只係妒忌我係世界盃冠軍」呢句，而其餘講話仲留住。似乎話基沙文冇受訪過就唔多似，至於嚟緊美斯會唔會好似公開反駁艾比度一樣，同基沙文開火，真係好難講，更加好睇過戲啦！