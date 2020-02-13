天亡曼城！1場補賽搞到變地獄賽程

曼城原定於上周日(9日)深夜英超主場對韋斯咸，但因為惡劣天氣問題延期，賽會依家正式公布，呢場比賽改於香港時間2月20日凌晨補賽，由於曼城之後仲要惡鬥李斯特城，以及歐聯出戰皇馬，無端端陷入地獄賽程，莫非連個天都唔鍾意「藍月亮」?

本來曼城有2星期歇冬休息時間，但因為要踢呢場補賽，被逼提早結束歇冬，咁都未算慘，睇番曼城未來賽程，仲非常頻密，20日凌晨對完韋斯咸之後，23日凌晨就要硬撼英超第3位李斯特城，跟住27日凌晨出戰歐聯16強首回合，作客皇馬。

3月2日凌晨要踢英聯盃決賽對阿士東維拉，3月5日凌晨英足盃作客錫菲聯，3月9日凌晨英超作客曼聯，場場都係硬嘢。其中英聯盃更關乎冠軍誰屬，絕對唔可以鬆懈，呢段賽程完全冇得抖，稍有不慎，隨時失去爭冠機會，曼城領隊哥迪奧拿今次一定好頭痛。

曼城未來6場賽程

2月20日 英超 主場Vs韋斯咸

2月23日 英超 作客Vs李斯特城

2月27日 歐聯 作客Vs皇馬

3月2日 英聯盃 中立場Vs阿士東維拉

3月5日 英足盃 作客Vs錫菲聯

3月9日 英超 作客Vs曼聯