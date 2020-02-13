【賽後解碼】干地始終係盃賽失敗者

干地今季執教國際米蘭之後，喺意甲取得出色成績，同祖雲達斯並列榜首，但國米於周四(13日)凌晨意大利盃4強首回合，卻主場0:1不敵拿玻里，再次反映干地領軍踢盃賽，戰績往往打折扣。

干地擔任祖雲達斯主帥期間，連續3季捧意甲冠軍，但未捧過意盃，2屆歐聯有1屆8強出局，1屆分組賽出局。

呢位「緊張大師」今季執教國米情況亦相似，已於歐聯分組賽出局，今場意盃4強首回合主場，輸畀今季表現大倒退嘅拿玻里，以干地「盃賽往績」，睇怕次回合作客都好難翻身。

至於今場波主角係拿玻里中場法比安彭拿，佢喺57分鐘禁區頂起腳，彎入靚波，一箭定江山。呢位23歲西班牙國腳被譽為全能中場，踢防中及攻中都難唔到佢，曼聯收購波基斯費南迪斯之前，曾經有意簽法比安彭拿，但最終未能成事。

不過，法比安彭拿仍然係轉會市場炙手可熱人物，有傳巴塞隆拿計劃今夏將佢收歸旗下。