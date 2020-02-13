【人物誌】入替C朗一刻　改變佢一生

周四(13日)凌晨法國足總盃8強，巴黎聖日耳門(PSG)大炒迪安6:1，輕鬆晉級4強，PSG中場沙拉比亞梅開二度及1次助攻，搶晒陣中2位球星基利安麥巴比同卡雲尼嘅風頭。

呢位27歲西班牙國腳今季由西維爾加盟PSG，原本只被視為後備人選，估唔到依家成為PSG主將，近5場上陣射入4球，實在令人驚喜。

沙拉比亞出身豪門，屬於皇馬青訓產品，2010年12月首次為皇馬一隊上陣，而且係歐聯入替C朗，佢至今仍然話當時係人生中最偉大時刻，永遠難忘。

不過，沙拉比亞並未能喺皇馬一隊佔據一席，大部分時間踢B隊，之後轉投基達菲，效力5季表現亦平平無奇。4年前加盟西維爾之後，事業先至再次起飛，上季西甲更攻入12球及13次助攻，創下職業生涯單季聯賽入球新高，並被PSG收歸旗下。

沙拉比亞上年10月對昂熱，射入1球及貢獻2次助攻，因而獲得教練杜曹器重，成為PSG中場策動進攻嘅重要角色，唔止為基利安麥巴比、尼馬創造入波機會，自己亦有能力數胡，可以話係能傳擅射。沙拉比亞大器晚成，總算捱出頭。