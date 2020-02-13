【疫情嚴峻】亞羽賽變閉門　德國建議斬纜

新冠肺炎疫情影響，打亂了很多運動員爭取參加東京奧運的部署，中國及香港羽毛球隊已先後被迫放棄了正在菲律賓進行的亞洲團體賽，錯失了爭取奧運積分的機會，而德國羽隊則建議提早「斬纜」結束東京奧運的積分賽，對羽壇的影響可以減到最低。

為了參加3月起的一連串賽事，港羽隊將會提早赴歐洲，而中國羽毛球隊亦為了確保能參戰全英賽，亦提早飛去瑞士作訓練。至於東京奧運的羽毛球奧運積分賽於4月26日截止，國際羽聯將於截止的兩天后公布入圍名單。由於疫情問題原定２月底舉行的中國陵水大師賽已取消，４月底在武漢的亞洲錦標賽面臨易地舉行或取消的命運。

德國羽協總監馬丁建議可以提早終止計算積分，他稱如果因為疫情原因不准中國球手參賽，對奧運積分有大規模干擾，如果直接取消其他奧運積分賽，對整個羽壇又有很大影響，「因此，結束奧運積分賽或者是權宜之計。」如果，根据目前的奧運排名，香港的伍家朗及李卓耀在男單分別排第7及15，同樣位居前16位，可以一齊入圍，登上奧運列車，而女單的張雁宜及鄧俊文／謝影雪的混雙都晉入了範圍之內。

目前，國際羽聯已宣布，包括擲銀、握手及頒獎禮在內的正常比賽慣例及禮儀都會保持，但馬丁表示考慮到感染的風險，他不會硬性要求德國球員是需要握手，自行決定，「即使被國際羽聯罰款都無所謂。」至於剛在菲律賓揭幕的亞洲羽毛球團體賽，賽會擔心有大批人群聚集而增加新冠肺炎傳染的風險，決定頒下禁令，不讓觀眾入場，門票退還，加強保護運動員。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！