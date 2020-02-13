【東體爭議】「波費」唔係曼聯要嘅10號！

曼聯喺1月份用近7,000萬鎊收購葡萄牙中場波基斯費南迪斯，大家對佢嘅超高入球數字同遠射腳頭印象深刻，認為佢就係曼聯一直渴求嘅「10號」王牌。不過，原來數據真係會呃人，據前士砵亭教練卡路士卡維奴爆料，搵「波費」踢進攻中場係錯誤，踢「8號位」嘅Box to Box先發揮到佢最大威力。

喺09/10球季執教士砵亭嘅卡路士卡維奴，對「波費」嘅冒起一直密切注視，佢就話：「費南迪斯根本唔係10號球員！雖然佢已經進步到可以入波、可以助攻、可以突破防線，但佢仍然係一個Box to Box球員，因為佢閱讀球賽能力好好，可以後場組織同作出長距離傳送，當球隊失去控球，佢可以好快反應咁去搶番，佢最佳位置係8號位。」

近期頻頻傳出曼聯夏天想簽占士麥迪臣、基亞利殊等進攻中場，似乎曼聯亦意識到「波費」長遠發展會係8號位，如果夏天真係簽多個頂級10號，曼聯條中場線都咪話唔得人驚！