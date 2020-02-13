全明星賽波衫曝光　列拿特受傷無得玩

近來開啟殺神模式的拓荒者球星列拿特，在周四（13日）作客灰熊的比賽中，不慎拉傷右側腹股溝，宣布退出今屆全明星賽和3分賽，球迷無緣在這場盛大慶典見證「Dame Time」。

全明星周末前最後一場比賽，列拿特上陣36分鐘，貢獻20分5籃板10助攻。他在第四節末段，上籃落地受傷，一瘸一拐返回更衣室治療，最終拓荒者以104：111不敵灰熊。

拓荒者官方宣布列拿特右側腹股溝拉傷，明日會在芝加哥接受磁力共振檢查。根據美國媒體報導，列拿特可能遭遇1至2級拉傷。拓荒者目前以25勝31負，排在西岸第9名，剛好處於季後賽門檻外。作為當家球星，列拿特決定退出全明星賽，專注養傷迎接餘下賽季。

「失望肯定有。這是我一直期待的慶典，但我已經去過了，將來還有機會再去。我的健康才是第一位。」他透露仍會前往芝加哥，以座上客的身份參與賽事，並提議由太陽後衛布克頂替「Team Lebron」的空缺，但最終後補人選有待聯盟公布。至於會否擔心傷勢影響季後賽資格，列拿特霸氣強調：「相信我，一切還沒結束。待全明星休賽期結束，我們就會捲土重來。」

另外，NBA全明星賽即將開打，官方公布了2020年芝加哥全明星賽的正賽球衣，勒邦占士隊將會穿起籃色的2號球衣，以紀念高比拜仁的女兒Gianna，而「字母哥」安迪杜甘普隊則會着24號的橙色球衣，以紀念高比拜仁。

除了球衣上向高比作悼念之外，為表對高比致敬，聯盟特別在賽制上重新制定比賽規則，新賽制的第四節不設時限，但設一個目標分數，這個目標分數就是頭3節的分數總和，較高數數的那方再＋24，如3節後比分為100比97，即目標分數就是124，第四節比賽那一方能最快達到目標分數就可贏得今屆全明星賽。今年正賽在2月17日上演。

此外，2020籃球名人堂的最終候選名及其他獎項得主，將於美國當地2月14日在全明星賽周末上公布，據悉已離世的傳奇球星高比拜仁將為名人堂第一候選人，屆時亦成為第一位入選2020屆名人堂的球員。其他入選的名單有鄧肯、加納特等等共215位提名名單。

至於周三(12日)的NBA常規賽，勒邦占士與安東尼戴維斯分別交出30+，助湖人加時以120比116險勝贏得西岸榜首大戰。勒邦全場貢獻32分12個籃板及14次助攻，再獻「三雙」；而戴維斯都有「雙雙」攻入33分10個籃板，領球隊取得三連勝。

今日戰果(前者主場)

騎士 127:105 鷹隊

魔術 116:112(加時) 活塞

紐紐人96:114 巫師

溜馬 118:111 公鹿

籃網 101:91 速龍

灰熊 111:104 拓荒者

木狼 108:115 黃蜂

獨行俠130:111 帝王

爵士 116:101 熱火

太陽 112:106 勇士

金塊 116:120(加時) 湖人

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