利物浦肉酸續約VVD　祖記肯畀雙倍價錢！

華基爾雲迪積克被公認為當今球壇第一中堅，屬利物浦近年崛起最重要功臣，勁到爭啲捧走上屆金球獎，完全對得住佢7500萬鎊身價。近日英國傳媒《Football Insider》爆料，紅軍欲提早同VVD續5年新約，但周薪只肯加到15萬鎊，加埋其他獎金，都只係約20萬鎊一個星期。早前有傳祖雲達斯有意撬走VVD，祖記畀人工就闊綽得多，VVD師弟馬菲斯迪歷特，依家就搵緊超過40萬鎊周薪，利物浦孤寒咗啲喎！

VVD於18年1月由修咸頓來投後，對紅軍重要性已唔使多講，上年榮膺歐洲最佳球員，最近連里奧費迪南都話，VVD係佢心目中現時全球最佳後衞。依家VVD同紅軍只餘3年合約，原來佢現時只得約12.5萬鎊周薪，但當日簽約時就得到600萬鎊，另外有500萬鎊忠誠獎金，上陣150次後亦會得到額外400萬鎊。

現時利物浦希望同VVD續約續到2025年，周薪將會提高到15萬鎊，另外亦會加入唔少獎金條款，5年人工加加埋埋將值5000萬鎊，計周薪就係20萬鎊左右。但睇番現時市價，VVD荷蘭國家隊師弟迪歷特，如果攞足祖記於合約上嘅所有獎金，計番周薪將達41.6萬鎊，足足比VVD搵多1倍有多。迪歷特話就話係未來最佳中堅，但加盟祖記後水土不服派過唔少膠，被戲稱為「荷蘭菲爾鍾斯」，連迪歷特都肯畀呢個價錢，相信若然VVD真係想過檔祖記，人工必高於迪歷特。

睇番現時中堅人工榜，巴黎聖日耳門堤亞高施華，搵緊30萬鎊列全球第2高人工後衞，拜仁盧卡斯靴南迪斯（25萬鎊）、巴塞碧基（22萬鎊）、PSG馬昆奴斯哥利亞（21.6萬鎊）列3至5位，連巴塞烏姆迪迪都搵緊21萬鎊一個星期。利物浦要力抗祖雲達斯斟介，但又只肯出20萬鎊周薪，堅係同VVD講心唔講金，唔知VVD又點睇呢？

後衞人工榜

排名 球員（球會） 周薪

1 馬菲斯迪歷特（祖雲達斯） 41.6萬鎊

2 堤亞高施華（PSG） 30萬鎊

3 盧卡斯靴南迪斯（拜仁慕尼黑） 25萬鎊

4 碧基（巴塞隆拿） 22萬鎊

5 馬昆奴斯哥利亞（PSG） 21.6萬鎊

6 烏姆迪迪（巴塞隆拿） 21萬鎊

7 華基爾雲迪積克（利物浦） 20萬鎊（續約後）

8 沙治奧拉莫斯（皇家馬德里） 20萬鎊

9 馬些路（皇家馬德里） 20萬鎊

10 哈利馬古尼（曼聯） 19萬鎊