【東體爭議】大平反！意甲先係最有娛樂性

英超同西甲一向係最受球迷關注嘅比賽，論比賽節奏、刺激同競爭性，英超更加係首屈一指，不過今季就唔同晒，英超變成利物浦一隊獨大，其他豪門表現亦「唔爭氣」，令比賽水平大降，反而一直被標籤「防守型」、「悶波」嘅意甲，賽事就愈嚟愈精彩、愈嚟愈有睇頭。

踢法夠唔夠進取，係比賽娛樂性嘅一大指標，有統計顯示，今季歐洲5大聯賽入面，射門次數最多球會嘅頭10位，居然有6隊係嚟自意甲(見表)，其中阿特蘭大更以場均20.2次射門，成為歐洲射門最多球隊！阿特蘭大有路爾斯梅利爾、伊利錫等好波攻擊手，踢出悅目進攻足球，可以話係球壇一大驚喜。

除阿特蘭大之外，拿玻里、羅馬、祖雲達斯、國際米蘭同拉素都榜上有名，英超就只得曼城同車路士殺入10大之列，西甲更加一隊都冇份，皇馬同巴塞隆拿都上唔到榜呀！

歐洲5大聯賽最多射門球隊

阿特蘭大(意甲) 20.2次

曼城(英超) 19.9次

拿玻里(意甲) 19.1次

拜仁慕尼黑(德甲) 18.3次

羅馬(意甲) 17.3次

祖雲達斯(意甲) 17次

RB萊比錫(德甲) 16.7次

國際米蘭(意甲) 16.7次

車路士(英超) 16.3次

拉素(意甲) 16.3次