港超聯　十隊達共識！冇正規場閉門就罷踢

在新冠肺炎疫情持續下，政府於上月尾決定暫停關閉所有康文署康樂設施，令多支港超球隊未能如常操練及作賽，而香港足總早前決定將16場「菁英盃」及2場「足總盃」賽事，於2月期間移師往將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）作閉門比賽。

10支港超聯球隊周四晚（13日）在標準流浪總監李輝立召集下，進行緊急會議並達成共識，當中包括和富大埔因秘書長陳平有事未能出席而委任代表出席，決定假若康文署在3月開始的港超賽事未能提供合適場地作閉門比賽的話，10支球隊均不會參與賽事，至於在2月於FTC舉行餘下14場的「菁英盃」及「足總盃」賽事，則按照原定計劃進行。

冠忠南區主席陳文俊於會後表示，各隊均認為FTC只適合作訓練用途，同時亦透露身兼足總董事的球會會長黃良柏將會代表球會向足總反映︰「我哋都要做咗一啲準備工夫先，如果一切順利，喺旺角場或者小西灣（聯賽閉門作賽）我哋都冇問題，但係萬一咁唔好彩唔得，我哋今日10隊都舉咗手表決咗。我哋都理解防疫係優先，但係我哋球會都有自己嘅考慮因素。依家『菁英盃』只係權宜之計，大家希望喺賽程度壓縮一吓，希望去到3月一切都理想，但如果到時都唔得，我哋都要反映番大家要尊重職業足球要有基本嘅水平。」

標準流浪總監李輝立則認為，希望今次決定能夠引起有關部門關注︰「『菁英盃』踢完就踢番聯賽，究竟康文署會唔會畀場我哋呢？邊個負責同佢哋傾？到依家足總都好似未有頭緒，未有答覆畀咁多間球會。如果康文署真係畀唔到場，10間超聯會都一致通過唔踢，睇吓政府嗰方面關唔關注。其實我諗閉門作賽唔應該有咁多工作人員，個使費亦好高，閉門作賽已經冇咗收入，點解個支出一樣係咁多？大家咁多支球隊都覺得唔係好合理。」