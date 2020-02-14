【英超直播】狼同狐狸邊個勁啲？

各位觀眾大家好，又來到筍盤360的時間，今日市場焦點，當然是英超獨腳戲狼隊主場對李斯特城。

雖然狼隊遇強愈強，但近期戰績持續向下，近8場賽事只贏1場，市場全面睇淡；李斯特城穩居第3，不過狀態出現起伏，近7場賽事只得2勝，未見反彈。

好彩李城勝在攻得，尤其是客場，近5場聯賽作客，全開3球或以上，2.5球的入球大值得持有。

直播表

周五1:00pm 菁英盃 香港飛馬 Vs 標準流浪

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周五4:00pm 菁英盃 傑志 Vs 東方龍獅

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周五4:30pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 中岸水手

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六1:30am 德乙 海登咸 Vs 紐倫堡

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周六3:30am 德甲 多蒙特 Vs 法蘭克福

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 法甲 摩納哥 Vs 蒙彼利埃

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00am 英超 狼隊 Vs 李斯特城

Now 621

周六4:00am 西甲 華倫西亞 Vs 馬德里體育會

Now 632