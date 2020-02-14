「我得咁點先？」愛笑又酷的劉慕裳

充滿少女心，清一色的粉紅色邊框，裹著眼神的煞氣，拳的剛勁，空手道的「形」。無論Instagram版面，還是劉慕裳（Grace）本身，都給人一種強烈的反差感。「對手說，我笑與不笑是兩個極端，場上酷酷的，場下笑到『見牙唔見眼』。」我認同。

「兒時志願是當小販，推著手推車，鬧鬧哄哄的。長大點，又想當超市收銀員，撳撳掣，『嘟barcode』。」套用媽媽的話，是看見什麼就學什麼。所以，當11歲的Grace看見哥哥練習空手道，就學起了個人形。顧名思義，個人項目，但最吸引她的，卻是一家人的感覺。「認了師傅就一世，哥哥、師兄師姐好『錫』我，好照顧我。」

說到這裏，會以為她很黏人，但Grace用「報喜不報憂」形容自己的性格。習慣扛起負面的情緒，哪怕面對運動員最痛——傷患也一樣。「覺得沒什麼好訴苦的。說出來，別人幫不到我之餘，又會擔心。不如等到康復，才告訴他們發生過這件事。」身高1米5出頭，嬌滴滴的女生，從小到大都是這般獨立而倔強。

她再舉出初進體院的經歷，「小時候很喜歡睡覺，寧願睡覺也不練習，因為練不練都贏。」在青年賽事屢戰屢勝，狂也狂得有理。但要躋身世界頂級，這種態度絕對不行，也換來前輩毫不留情的訓話。「如果我脆弱少少，已被這些說話摧毀，偏偏我夠『硬頸』。」抱著「你話我唔得，我得咁點先」的倔強，終於打出空手道的「道」。

世界排名經常徘徊在第3、第4之間，我提起「劉三姐」、「劉四姐」的名堂，她就裝模作樣唱起山歌。但說笑歸說笑，這可不是普通的成就。恰巧奧運增設空手道項目，大眾自然有所期待。「坦白說，起初我沒太大信心。雖然我對傳媒說我會爭取，但爭取到什麼，卻不敢保證。」轉捩點在2018年，她擊敗多明尼加的迪米杜娃，贏得香港空手道歷來首面世錦賽獎牌。「開始覺得自己有得爭，可以佔一席位。」

東京奧運女子個人形共有10個參賽名額，積分榜前4名直接獲得入場券。Grace目前以5280分排名第4，撇除東道主清水希容，則排名第3，形勢樂觀。但她不敢鬆懈：「這半年來，對手不斷進步。我的任務，是確保不倒退的同時，在高水平賽事尋求突破。」上月，Grace在世界一級空手道超級聯賽巴黎站取得第5名，算是鼠年一個不錯的開始，希望她能在4月積分截止前，更上一層樓，以最好的狀態進軍奧運。