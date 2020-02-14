菁英盃　香港飛馬強襲標準流浪

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今日是2月14日情人節，無論是有拖拍但不敢出街，還是根本無拖拍「毒」留在家的朋友，最佳節目就是留在安全的地方，觀看由足總呈獻、on.cc提供的「2月閉門作賽」「菁英盃」分組賽的直播喇！今午於賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）上演兩場A組賽事，頭場由香港飛馬對標準流浪。（on.cc東網周五下午1時起直播）

香港飛馬今季在「菁英盃」表現不俗，4戰錄得3勝1負，隊中數名U22球員表現上佳是成績好的主因。上輪分組賽替球隊絕殺強敵東方龍獅的19歲翼鋒張憙延（Marcus）表示：「入咗嗰球波之後信心大咗，依家無論練波定友賽，都畀到隊友信心，放膽畀我做多啲嘢！今季雖然出場時間冇上季咁多，但係就算只有幾分鐘，都要交到好表現畀人睇！」

他亦謂今季在體能和防守意識上大有提升，更誓言：「對流浪我哋一定要贏，球會好重視呢個盃賽，所以好希望成功出線，之後幫球會攞番呢個錦標！」

比賽首次移師至賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行，Marcus認為好壞參半：「我覺得有好有唔好，冇球迷嘅話自己會冇咁驚、冇咁大壓力，但係如果自己表現好，冇家人、球迷支持嘅話，都係好可惜。」

黃本煒揚言「有得鍊」

標準流浪戰畢6仗仍未嘗一勝，雖然成績不理想，但19歲右中場黃本煒認為表現已較之前進步：「上場對傑志我哋表現得唔錯，教練嘅部署、戰術都做到出嚟，可惜少少犯錯導致對手可以入到3球波，但整體嚟講都算唔錯，始終上半場我哋守到0比0，防守得好緊密。」今日面對香港飛馬，「煒仔」明言：「我覺得飛馬同我哋水平差唔多，如果把握力再好少少，我哋有機會贏波！」