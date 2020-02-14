【阿King】曼聯唔使換帥　只需要C朗

近期有關曼聯將於今夏換帥、增兵嘅消息此起彼落，但由2013年費格遜退休至今，紅魔鬼經歷多次換領隊，無論係由費Sir欽點嘅同鄉莫耶斯，亦或名帥如尹戈爾、摩連奴，甚至依家用埋流住曼聯血液嘅名宿蘇斯克查，結果都係換來一句：「咪一X樣！」

至於買人方面，天價收購保羅普巴、盧卡古、以至用50萬鎊周薪簽入阿歷斯山齊士，但同樣失敗。由此可見，曼聯不缺錢、不缺人、只缺靈魂。

以往費格遜係曼聯嘅靈魂，佢唔需要靠大牌球星，一樣可以帶領稱霸英超，以至歐聯，就係憑個人感染力，影響每一位球員，令佢哋發揮出小宇宙。可惜費Sir已無法出山，當今球壇之中可以喺曼聯發揮呢個靈魂角色，只有C朗。

C朗喺2016年歐國盃決賽早段傷出，仍然喺邊場扮演主帥角色，指揮隊友比賽，盡顯領袖角色。佢加盟祖雲達斯後，喺隊中領袖角色比教練沙利更鮮明，即使已經35歲，狀態仍然似廿歲出頭，可以「反地心吸力」飛頂入網，仲已連續10場意甲入波，創祖記紀錄，周五(14日)凌晨意大利盃又補時建功逼和AC米蘭，呢種就係魔性。

年齡對C朗而言，只係一個數字，唔會限制球員生涯，曼聯就算高價簽佢，亦唔使驚太快「折舊」，同埋唔好忘記就算C朗唔踢得，佢喺邊場、更衣室都可以發揮領隊角色，一份人工做兩人工作，絕對抵到爛。

蘇斯克查係一位弱勢領隊，更加無阻C朗自由發揮，正如伊巴謙莫域所講，C朗加盟祖記根本唔係尋求新挑戰，應該好似佢返A米拯救球隊先算係，所以C朗都係時候考慮重返曼聯，做終極救世主，為曼聯搵番個靈魂。