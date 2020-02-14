菁英盃　傑志東方龍獅榜首爭崩頭

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今日是2月14日情人節，無論是有拖拍但不敢出街，還是根本無拖拍「毒」留在家的朋友，最佳節目就是留在安全的地方，觀看由足總呈獻、on.cc提供的「2月閉門作賽」「菁英盃」分組賽的直播喇！今午於賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）上演兩場A組賽事，尾場由傑志和東方龍獅合演「榜首大戰」。（on.cc東網周五下午1時起直播）

今日尾場賽事，則上演榜首「6分波」，由傑志對東方龍獅。目前以對賽成績稍遜屈居第二的傑志，只要今場擊敗東方龍獅，便能逆轉形勢。20歲快翼畢頓亦深明此理：「今場係一場極之重要嘅比賽，我哋一定要贏波去爭取出線，我哋一班年輕球員會好專注去備戰，雖然我哋只係得2日去恢復，但係我哋會喺呢方面做到最好，希望可以用100%嘅體力去對付東方！」

Tiger倒戈明言唔衰得

另邊廂，東方龍獅亦對今仗3分志在必得。首循環射破傑志大門，助東方取得較佳對賽成績的22歲小將播磨浩謙（Tiger）表明，為了爭取決賽席位，今仗非勝不可：「係傑志令我成為職業球員，我都好多謝佢哋。但係今次倒戈，一定係當決賽咁踢，要盡全力去踢，我相信如果佢哋見到我有進步，佢哋都會好開心。」

加盟東方逾半季，Tiger坦言心態比之前大有改善：「以前喺傑志心態上會覺得自己後生，可以容許多啲犯錯，但係嚟到東方，競爭大咗，就算練波都唔可以有一啲大意嘅犯錯，心態上進步咗好多。」前鋒出身的Tiger去仗轉任右翼衞，他透露：「其實一路都有試過踢呢個位置，但係自己喺溝通上未係好習慣，不過都OK嘅！」