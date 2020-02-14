菁英盃　香港飛馬9比3大炒標準流浪

「菁英盃」A組分組賽周五（14日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心3號場頭場賽事上演「入球騷」，香港飛馬憑着艾華、陳肇麒及陳偉豪均梅開二度之下，以9比3擊敗標準流浪，在全取3分後仍處於小組第3位，但仍然是A組失分最少的一隊。

香港飛馬今仗有重返球隊的艾華今季首次正選上陣，這位喀麥隆快翼於開賽14分鐘便為「黃衫軍」先開紀錄，把握羅曉聰禁區頂起腳省中對手後快射入網，不過標準流浪則於6分鐘後由史提芬接應謝偉俊左路罰球傳中，頂入扳平的一球。流浪隨後有巴辛兩度遠射攻門，惟未能為羅境曦帶來威脅。流浪戰至31分鐘反超前，同樣由謝偉俊左路角球傳予史提芬頂入，為球隊領先成2比1完半場。

香港飛馬於換邊後不久便追和，艾華把握李藹軒近射被陸建鳴解圍不遠，51分鐘門前第一時間射成2比2。流浪56分鐘則有巴辛與林學曦撞牆後建功，不過領先優勢僅維持4分鐘，飛馬60分鐘則有李藹軒接應左路長傳門前射成3比3。後備上陣的陳肇麒，則在3分鐘內連入兩球，71分鐘先接應羅曉聰左路傳中跳頂入網，73分鐘則接應艾華回傳笠射得手，而艾華75分鐘則妙傳予佐佐木周射成6比3。於下半場已收起了迪達及杜馬思的流浪，於比賽尾段再失3球，飛馬分別於79及84分鐘有陳偉豪一頂一射建功，直至補時階段博得12碼，並由羅曉聰操刀射入，將比數改寫為9比3完場。

飛馬贏波功臣之一陳肇麒認為，比分到了最後不能作準，畢竟對手早已出局，亦傾向讓年青球員上陣，反而球隊上半場也曾經落後過，在把握力方面亦較差，並寄語隊中小將要珍惜「菁英盃」這個表演舞台，不要讓自己錯失了機會後才來後悔。