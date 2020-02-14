車路士搶簽薛耶治　但計漏一個致命因素

車路士正式以3760萬鎊收購阿積士翼鋒薛耶治，但要等到今夏轉會市場重開之後，先至會上「車」。車仔可能出手太快，計漏一個重要因素，就係薛耶治下季季中，可能要為摩洛哥出戰非洲國家盃，意味屆時會失去佢大約1個月時間，如果因為踢呢項大賽受傷嘅話，損失就更加大。

車路士將同薛耶治簽約5年，年薪為500萬歐元，呢位即將27歲嘅翼鋒曾為阿積士上陣159次，入48球及82次助攻，包括喺今屆歐聯分組賽，「零角度」射破車仔大門。雖然3760萬鎊轉會費唔算貴，但非洲國家盃將於明年1月9日至2月6日舉行，摩洛哥現時於外圍賽出線形勢樂觀，意味薛耶治到時好可能要為國出征，計埋呢個因素之後，車仔呢筆收購，就唔算抵。

值得一提，車仔上季季中都係提早向多蒙特收購基斯甸普列錫，但之後改由林柏特執教，一度將呢位美國國腳投閒置散。車仔下季都未知仲係唔係由林柏特領軍，如果換帥，可能薛耶治又未必啱新領隊心水，風險非常高。