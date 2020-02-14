綠軍為5號球衣退役　加納特即回應

NBA官方宣布，拓荒者球星列拿特右側鼠蹊拉傷，無法出席全明星賽和三分賽，而「最大遺珠」太陽後衛布克將會頂替這兩場比賽的空缺，迎來全明星賽「處子戰」。

踏入聯盟第5個年頭，布克場均上陣35.9分鐘，獲得26.4分6.3助攻4.2籃板，整體命中率接近5成。如此亮眼的表現，卻落選全明星賽，深感不憤的布克早前作出控訴，形容聯盟「充滿娛樂、戲劇和政治色彩」。事實上，不少球評、名宿、現役球員都把布克視作最大遺珠，包括昨日受傷的列拿特，就指名道姓希望布克頂替他的空缺。

大家的聲音，聯盟聽見了。布克總算迎來「處子戰」，成為2012年拿殊後，第一位入選全明星賽的太陽球員。「Team LeBron」增添一名猛將，隊長勒邦占士發文恭賀：「歡迎布克，實至名歸！」

另外，塞爾特人宣布下賽季退役傳奇球星加納特的5號球衣。加納特在2007年加盟綠軍，與雷阿倫、皮雅斯組成「三巨頭」，隨即贏下總冠軍，並在2016年退役，結束21年職業生涯，他亦即時在個人社交網回應，多謝球隊為他舉行儀式。人逢喜事精神爽，周四(13日)塞爾特人主場迎戰快艇，火併到雙加時，憑著達頓狂轟39分9籃板，以141比133擊敗李安納領軍、保羅佐治傷退的快艇。

今日戰果(前者主場)

塘鵝 118:123 雷霆

塞爾特人141:133(加時)快艇

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