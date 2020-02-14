菁英盃　費蘭度入波！傑志榜首領先3分

「菁英盃」A組分組賽周五（14日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心2號場上演的「榜首大戰」，傑志憑着費蘭度於比賽尾段一箭定江山，以1比0小勝東方龍獅，在贏波後於榜首領先3分，但就比第3位的香港飛馬多踢兩場。

雙方上半場戰情膠着，東方龍獅戰至18分鐘先有梁冠聰禁區外罰球傳予陳靜謙跳頂高出，而上半場較具威脅的攻勢則出現於29分鐘，艾華頓回傳給迪高施冷箭，被王振鵬撲出。傑志則於38分鐘有費蘭度於右路禁區頂主射罰球高出，兩隊互交白券完上半場。

「藍鳥」下半場雖有費蘭度兩度起腳，惟未能為射破曾文輝的十指關。東方龍獅於67分鐘先有艾華頓左路傳中省中朴俊炯，控過皮球後再度橫傳，惟迪高未能於門前把握機會。於73分鐘有洛迪古斯因傷退下火線的傑志，81分鐘有費蘭度接應陳晉一左路傳中轉身施射，卻被曾文輝橫身救出，不過「藍鳥」戰至89分鐘憑一個角球攻勢打破僵局，基爾頓乘着門將曾文輝拍出皮球不遠，門前右路一控一傳予費蘭度射成1比0。在補時階段有盧卡斯兩黃一紅被逐的東方，於完場前有機會追和，不過隨着艾華頓的攻門高出，傑志最終保住1比0的勝局完場。