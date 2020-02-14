自己同自己玩！利物浦有8大紀錄要破

利物浦現時喺英超已經拋離第2位曼城22分，奪冠已經毫無懸念，紅軍餘下英超賽事最大對手其實係自己，因為有8大紀錄等緊利物浦去破。

1.英超長連勝紀錄(曼城18場,2017/18球季)

利物浦現時英超已經16連勝，未來3輪對手係諾域治、韋斯咸、屈福特，贏埋就可以打破曼城保持嘅18連勝紀錄。

2.英超最長不敗紀錄(阿仙奴49場,2002/03至04/05球季)

利物浦已經42場英超不敗，換言之只要未來8場英超不敗，就可以創新紀錄，但要留意其中1場要作客曼城。

3.英超單季最多勝仗(曼城32場,2017/18及2018/19球季)

曼城過去2季英超都取得32場勝仗，並成為冠軍，利物浦今季英超已贏24場，餘下13場再贏9場，就可以超越曼城。

4.英超單季最高得分(曼城100分,2017/18球季)

利物浦現時有73分在手，餘下13場39分之中，再取得28分就破紀錄，換言之取得9勝1和就達標。

5.英超單季最多主場勝仗(車路士、曼聯、曼城18場)

英超單季最多主場勝仗紀錄為18場，由車路士、曼聯、曼城並列持有，利物浦今季主場13戰全勝，換言之要贏晒最後6場主場，先至可以破紀錄。

6.英超單季最多作客勝仗(曼城16場,2017/18球季)

利物浦今季英超作客已有11勝仗，餘下7場作客再贏6場就可以破紀錄，當中對手仲有曼城同阿仙奴。

7.英超最長不敗日數(阿仙奴537日,2002/03至04/05球季)

利物浦對上一次英超輸波已經係2019年1月4日不敵曼城，如果紅軍今季保持不敗，就可以破埋阿仙奴紀錄。

8.英超冠亞軍最大積分差距(曼城19分,2017/18球季)

曼城前季英超拋離亞軍曼聯19分，利物浦現時領先第2位曼城22分，刷新紀錄機會甚高。