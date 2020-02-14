港超聯　傑志伍健：我哋唔係搞工業行動！

10支港超聯球隊周四晚（13日）進行了緊急會議，決定假若康文署在3月開始的港超賽事未能提供合適場地作閉門比賽的話，10支球隊均不會參與賽事。傑志會長伍健周五（14日）在傑志對東方龍獅的「菁英盃」比賽完成後，向傳媒澄清，該項決定不是工業行動。

在新冠肺炎疫情持續下，政府於上月尾決定暫停關閉所有康文署康樂設施，令多支港超球隊未能如常操練及作賽，而香港足總早前決定將16場「菁英盃」及2場「足總盃」賽事，於2月期間移師往將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）作閉門比賽。經過3個比賽日後，伍健雖表示希望足總能為球會爭取利益，但同時強調球會不能越過足總：「其實我都有兩個論點想澄清番，第一就係我哋唔係一個工業行動，唔係要罷工，十間球會喺前一日嘅討論入面表達咗一個清晰嘅意願，如果將足總嘅諗法推向極端嘅話，係咪你叫我去修頓球場踢聯賽我都踢呢？我哋依家試咗喺FTC踢喇，之前2月3號我哋同足總開嗰個會，其實都唔係一個大家討論之後所得到嘅結果，成個過程有咩需要關注嘅嘢其實當時係冇傾過嘅，只係攞咗個時間表出嚟。依家踢咗幾場之後，對於場地質素，無論球員、職員等等都有唔同嘅睇法，呢度唔使再重複講。至於點解前一日會開到一個會，就係球會覺得依家足總咩會都唔畀開，冇辦法做到溝通，既然你哋唔傾，所以我哋就自己傾。開會嘅時候講得好清楚，我哋唔可以跳過足總，始終足總係我哋嘅代表，負責去租場，大家嘅睇法都好一致，我哋要同足總講咗先，希望足總可以代我哋去同政府爭取，所以前一日有少少不幸，大家將注意力放咗去罷工嗰度，但其實呢個唔係一個工業行動，我哋覺得喺FTC踢聯賽，如果推到極端就等於去修頓踢，呢個係第一點。」

他續說：「第二點就係同容樹恆醫生有關，其實佢建議嘅係如果要減低細菌傳播，就要喺每一個地方盡量減少人流。既然係咁，我哋可唔可以練波喺將軍澳或者石門，然後比賽就問康文署攞球場。容醫生嘅建議係如果我哋攞到球場嘅話，都係可行嘅方案，就唔係容醫生叫康文署畀球場我哋，佢嘅建議只係每個地方少啲人。我哋上一個比賽日朝早有兩隊波練波，晏晝有4隊波比賽，雖然唔係同一時間，但係人流都係好多，消毒、清潔、防疫都未必做得切。前一日傳媒報導嘅內容都係正確嘅，不過喺呢兩方面我想強調，我哋唔係罷工、唔係工業行動、唔係一個對抗性嘅威脅。就算有啲球會係好強烈去表達如果去唔到其他球場比賽，咁隊波就唔踢，係用一個球場質素畀唔畀到我哋比賽嘅角度出發，而唔係一個工業行動。」

伍健認為從這件事上，球會與足總之間的溝通有所不足：「足總點樣去爭取，球會係唔知嘅，爭取得夠唔夠，佢亦都冇同我哋解釋。我哋都知道點解會出現呢個情況係因為要防疫，依家你都睇到政府都係每一段時間去做一啲決定，包括公務員係咪可以Home Office、學校使唔使停課等等，無論市民同意定唔同意都好，但係都係基於專家小組嘅建議去做決定，我哋當然希望喺呢啲大環境之下，足總可以代表我哋，有力地去爭取，當你每一次去做決定，公務員係咪繼續Home Office、學校係咪繼續停課嘅時候，我哋都希望你諗吓，可唔可以開畀我哋閉門踢呢個比賽。至於究竟足總係咪可以大力啲去爭取，我相信一定可以盡力啲嘅，但係佢哋點樣去爭取、同邊個爭取、爭取嘅次數等等我哋都不得而知。」他更透露在前一天會議後，有相關人士向足總發函表達訴求：「我哋前一日有球會負責召開一個咁樣嘅會議，其實都反映咗我哋同足總嘅溝通係好缺，會上足總嘅代表只有副主席黃良柏，佢講嘅嘢我哋就聽到，但係做決定、同我哋溝通嘅其他人士，到依家為止我仲未收到任何消息。我哋大家都好明白我哋嘅角色，就算租場都唔係我哋自己租，係足總代表我哋租，所以我哋嘅角色係同足總溝通。我聽聞今日會根據前一日開會嘅協議，入信畀足總，嗰封信我未見過，目前都未必有咁快得到回覆，都要等。」