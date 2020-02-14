【東體爭議】軒達臣更勝VVD　可奪球員先生

有英超個人最高殊榮之稱嘅「英格蘭球員先生」獎項，將於季尾揭曉，過去2季得主都係利物浦球員，分別為前季穆罕默德沙拿、上季華基爾雲迪積克(VVD)，以紅軍今季勢如破竹嘅表現，相信呢個獎又係利物浦球員囊中之物。英國輿論及利物浦左閘安德魯羅拔臣都睇好紅軍隊長佐敦軒達臣將會當選。

呢位29歲英格蘭國腳雖然冇「埃及文明」鋒線嘅悅目踢法，亦冇VVD嘅鐵血防守，但卻係利物浦不可缺少嘅「精神領袖」，安德魯羅拔臣話：「佐敦軒達臣對利物浦嘅貢獻，唔止係場上，仲有場外，佢不斷鞭策隊友進步，令每一個人都唔會鬆懈，佢係球隊嘅驅動力。可能佐敦軒達臣季初狀態欠佳，但之後愈踢愈好，曾經取得非常重要入球同助攻，佢應該係英格蘭球員先生嘅大熱。」

佐敦軒達臣早前已經力壓史達寧同哈利卡尼，當選2019年英格蘭最佳球員，表現備受認同，如果佢可以率領利物浦首奪英超冠軍，睇來都冇人可以同佢爭「英格蘭球員先生」殊榮。

佐敦軒達臣今季小統計

上場:32場/2539分鐘

入球:3球

助攻:4次

黃牌:2張