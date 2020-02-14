【疫情嚴峻】港隊飛亞盃外要搭6程飛機

籃球亞洲盃外圍賽下周四（20日）開鑼，國際籃球總會（FIBA）公佈各隊球員名單。港隊的20人大軍，分別來自南華、永倫、滿貫、東方龍獅和標準福建5支甲一球隊，其中包括從CBA回歸的香港首席中鋒惠龍兒。受到新冠肺炎影響，港隊無法找到訓練場地，作客關島和澳洲的旅途，更要乘坐6程飛機，難怪主教練安慶健形容「真係唔容易」。

正在征戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）的東方，原定19至22日期間，需要迎戰寶島夢想家和富邦勇士，惟球隊今日宣布，連同26日對陣曼谷吸血鬼的賽事，今個月3場主場賽事全部延期。因此，東方繼續成為港隊大戶，共有7人入選，包括李琪、鄧志恒、徐遠成、陳兆榮、楊睿騏、劉子禮及梁嘉顯。對於陳兆榮因膝蓋重創不克上陣，安sir表示遺憾：「兆榮缺陣確有影響，但港隊有多套戰術應對不同情況，相信問題不大。」

而上屆甲一聯賽亞軍滿貫，就成為港隊第二大戶，有葉俊傑、歐陽維江、張偉康、新加盟的蔡再懃及黃鎮煒，合共5人入選。其中，上季得分、組織表現活躍的葉俊傑，將會首次披上港隊戰甲。班霸南華除了香港首席中鋒惠龍兒、梁兆華入選，亦有新血葉耀邦初登國際賽舞台。安sir期望新球員能為球隊帶來衝擊：「是次麟選，主要以位置輪替和球員實力作標準，大部分入選球員熟識現有系統和戰術，希望新球員的加入帶來更多變化。」

他續指受到新冠肺炎影響，比賽增添了很多外在因素。港隊原定在20和23日主場鬥關島及澳洲，如今主客次序調換，港隊需要乘搭6程飛機，先在下周初經仁川機場轉赴關島，回港後隨即再飛澳洲。加上康文署關閉轄下體育館，港隊無法找到練習場地。難怪安sir直言：「真的很不容易，但我們會盡力。」

另外，FIBA宣布本月下旬舉行的3場籃球亞洲盃外圍賽，包括菲律賓對泰國、日本對中國、中國對馬來西亞，因新冠肺炎肆虐延期，新的賽程有待公佈。

籃球亞洲盃外圍賽港隊名單：

葉俊傑、鄭錦興、梁兆華、李琪、鄧志恒、楊睿騏、徐遠成、蔡再懃、連浩駿、惠龍兒、葉耀邦、蔡龍德、歐陽維江、陳兆榮、張偉康、劉凱濤、劉子禮、梁嘉顯、梁民熊、黃鎮煒