菁英盃　「橙衫軍」愉園後生仔爭上位！

周六(15日)「菁英盃」B組閉門戲碼，由佳聯元朗與愉園於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心2號場相逢。基於對賽成績，兩隊雖已篤定未能追過榜首冠忠南區，取得小組唯一出線席位，惟此情況下反有助平時較少上陣的球員獲派出場，爭勝心同樣爆棚。愉園上仗與和富大埔激和4比4，佳聯元朗近期亦不乏大手交易賽事，例行「攻」事一樣大有睇頭！（on.cc東網周六下午4時直播）

目前位處B組次席的佳聯元朗，上仗不敵冠忠南區後失去出線資格，該仗為「橙衫軍」首次上陣，賽後獲主教練郭嘉諾點名稱讚的守衞張顥覺認為，自己表現僅算合格，對「風車Sir」的評價感意外，並希望盡力爭取在餘下兩場分組賽獲派上陣，表示關鍵在於自己的體能︰「踢職業比賽每一下都要更用力及更快速先跟得上個節奏，因為只要迫向對手嘅時間稍為慢，可能整個迫搶都會失敗。」

「阿覺」同時分析對手實力︰「愉園球員大部分都較年輕，但相信同我哋一樣，佢哋會每人跑多一步，以唔放棄同搏盡嘅精神去爭勝。我對潘沛軒、翁煦濤及黎培基等較熟悉，因為以前一齊代表過港青比賽，識咗好多年，另外要小心提防前鋒拉高域，因為之前聯賽佢一上陣，對我哋後防有唔少威脅。」

上仗與和富大埔激和4比4的愉園，痛失兩分後亦告提早出局。「快活谷」主教練鮑家耀稱，餘下的兩場「菁英盃」分組賽，或會讓平時較少落場的球員上陣。今季曾於「菁英盃」3度正選上陣的潘沛軒，能夠出任右翼及右閘兩個位置，但就坦承仍有不少改善空間：「我比較鍾意踢閘，因為可以防守同進攻，我覺得自己嘅優勢在於速度同踢法比較狠勁，依家比較少人呢個踢法，不過仲有好多地方要改善，例如防守、企位、對抗同心態等方面都要加強。」「軒仔」又表示，自己在早前對富力R&F錯失入球良機後，希望能盡早開齋︰「我覺得自己埋門嗰吓欠缺決心同判斷性，返去後重複睇片，希望下次唔會再有類似情況發生！」