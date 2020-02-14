同巴塞爭美斯好拍檔 一原因皇馬可截胡

意甲國際米蘭嘅阿根廷前鋒拿達路馬天尼斯今季表現出色，已經成為唔少頂級大球會今夏嘅獵物。據知，西甲班霸巴塞因為有美斯在陣，對簽入呢位美斯喺阿根廷國家隊嘅好拍檔一直信心十足，早已經當佢正佢係半個自己人。不過，來自阿根廷TyC電視台消息，原來皇馬都打算加入戰團，而佢哋爭取拿達路加盟最大籌碼，竟然就係同美斯有關，事關美斯同巴塞高層近排關係麻麻，隨時走人，到時拿達路都未必肯去巴塞囉！

今日嘅《世界體育報》用咗拿達路馬天尼斯做頭版，話佢係巴塞今夏嘅頭號目標，兼「未來蘇亞雷斯接班人」。報道仲指出，拿達路嘅1.11億歐元買斷合約價，對巴塞嚟講唔算過份，加上蘇亞雷斯已經開始年紀大，拿達路一旦加盟可以直接取代踢正選；最重要係美斯同佢一直喺國家隊合作愉快，

不過，今日阿根廷TyC電視台就指出，皇馬除咗同樣肯畀出1.11億歐元買斷合約價外，仲肯幫仍開出一份高達1,400萬歐元年薪嘅合約，喺條件唔差得過巴塞情況之下，其實「銀河艦隊」今鋪爭人未必輸梗。

至於依家最關鍵一個問題，就係近排爆出咗美斯同巴塞高層艾比度不和消息，講到美斯甚至可能會喺今夏跳出合約繼而自由轉會，而一旦美斯離開巴塞，拿達路最終會點揀，根本冇人知，到時巴塞想執靚條鋒線，難度又大大增加。