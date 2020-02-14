超級堅料！阿仙奴搵辛迪卡索拉傾轉會

唔係吹水，辛迪卡索拉本人親證，阿仙奴搵佢傾轉會呀！呢位35歲西班牙老將以往曾效力「兵工廠」6季之多，直到2018年先回歸西甲加盟維拉利爾。曾經多次腳部手術嘅佢，今季擺脫傷患，喺「黃色潛水艇」踢出勁高水準，不過，今次阿仙奴搵佢傾嘅轉會唔係買佢，而係睇中佢兩個球會隊友卓禾斯同柏奧托利斯，想問佢攞料睇佢兩個掂唔掂啫！

辛迪卡索拉喺接受《馬卡報》訪問，被問到係咪收到好多來自英格蘭嘅電話，都係向佢查詢卓禾斯同柏奧托利斯情況，呢位「魔術腳」中場回應：「係呀，尤其阿仙奴最多添！來電都係問我有關佢兩個嘅情況，問佢哋轉去英超掂唔掂？其實喺維拉利爾陣內年輕球員受到好多大球會賞識，係件好好嘅事，但現階段，我哋啲球會咪煩住佢兩個。」

23歲嘅柏奧托利斯上年首次得到西班牙國腳隊徵召，至於尼日利亞20歲新星前鋒卓禾斯據報甚至得到利物浦選中添，二人同樣前途無限。儘管曾經喺阿仙奴有個好多美好時光，但辛迪卡索拉承認自己已向各大球會發出警告，以求將二人留低。卡索拉補充：「佢哋仲要繼續向前行，二人都係個性鮮明兼腳踏實地。喺柏奧托利斯個情況，我係收過曼城同巴塞隆拿查詢，但始終佢仲需要成長，到將來先再諗去邊啦！」

卓禾斯方面，據聞包括曼城、車路士同利物浦都同樣對佢感興趣，轉會費至少會有6,000萬鎊。事實上，「紅軍」上月都曾經向維拉利爾開價3,500萬鎊轉會費被拒，依家去到暑假再加碼，又睇吓可唔可以成事啦！