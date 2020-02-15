早買有折頭　利物浦4月買德國神射手

真係有買趁早呀！英超準冠軍利物浦近月一直傳出睇中德甲勁旅RB萊比錫射手迪姆華拿，有傳佢哋今夏就會出手將佢帶去晏菲路。不過，根據德國《圖片報》爆料，原來呢位23歲箭頭依家份合約，有個特別條款，一旦今年4月底前傾唔掂，萊比錫就有權大幅加價，唔想到時做水魚買貴貨，「紅軍」今次可能焗住提前出手呀！

「紅軍」今季雖然幾乎打遍天下無敵手，但前場仲係要買入星級新兵，方便輪換各路前線兼增強火力，而有傳迪姆華拿就係佢哋頭號目標。事實上，迪姆華拿的確係個高效殺手，至今代表萊比錫上陣143場就入咗86球，而單係今季佢喺萊比錫各項賽事共上陣30場，就取得25入球同10助攻，係德甲最強嘅土炮射手，踢法全面，肯定啱利物浦使。

根據《圖片報》所講，原來如果喺今年4月底前買入迪姆華拿，買斷合約價只係需要約5,500萬鎊至6,000萬鎊，不過一旦去到5月，萊比錫就可以大幅增加個買斷合約價，到時「紅軍」想買都未必捨得畀出天價。