【特稿】黑客建奇功　踢爆曼城醜陋內幕

曼城被歐洲足協重罰禁止參加歐洲賽2年，唔少中立球迷都話覺得「大快人心」，因為曼城過去12年買人嘅「燒錢」程度，的確好難想像點樣可以合附「財政公平」呢4隻字，大部份人都認為歐洲足協所謂「財政公平條例」得個講字。不過，多次爆出足球壇黑暗內幕嘅德國《明鏡周刊》，2018年披露嘅「足球洩密」文件，就成為歐洲足協「打老虎」嘅根基。

當年《明鏡周刊》公開多份由黑客竊取嘅秘密文件，顯示曼城班主文梳亞利用唔同公司，直接將資金以贊助費形式注入球隊，例如主要贊助商阿提哈德航空每年贊助費報稱係5,950萬英鎊，但實際只有800萬鎊由航空公司支付，其餘都係由文梳亞嘅阿布扎比聯合集團負擔。洩密文件顯示曼城用唔同方法喺開支同收入方面「造數」，最常用就係利用唔同公司以贊助費、肖像權費、獎金等形成「科水」畀球隊。

除咗「造假帳」夠晒離譜，「足球洩密」更爆出曼城「黑社會式」恐嚇歐洲足協，黑客偷到一封由曼城律師向歐洲足協發出嘅電郵，內容提到：「阿姆巴拉克(曼城主席)講過，佢願意用3,000萬鎊請晒世界最好嗰50個律師，喺未來10年告到你哋(歐洲足協)甩褲！」另外，6年前歐洲足協曾經有個7人調查團，審查曼城係咪違反財政公平條例，當其中1個成員不幸去世嗰陣，曼城個律師又寫過「1個玩完，仲有6個」嘅冷血字句。

歐洲足協2年前宣布展開調查嗰陣，曼城曾經提出抗議，認為歐洲足協唔應該利用「盜竊、不法手段獲取」嘅文件作為調查。據報洩密嘅黑客為葡萄牙人雷賓圖，佢依家正面臨147項刑事控罪，不過控罪內容都係關於葡萄牙球會以及其他機構，同曼城無關。