【藍月墮落】聯賽勢扣分　哥迪奧拿或劈炮

曼城「違反財政公平」罪名成立，唔單止被歐洲足協處以禁踢歐洲賽2年「極刑」，據報英格蘭足總亦好可能會再施懲罰，除咗有「極大機會」扣分之外，「理論上」最嚴重可以罰佢哋降落英乙！原本盛傳可能季尾離隊嘅領隊哥迪奧拿，經過今次災難性發展後，離隊機會大增，下季展開前劈炮賠率急跌！

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英國《獨立報》報道，歐洲足協今次處分將引起骨牌效應，據可靠消息人士透露，英格蘭足總要求各球會提供真實資料嚟獲取牌照，但曼城所提交嘅資料，已經被歐洲足協認定係「虛假」，意味足總同樣需要向曼城作出處分。《獨立報》報道稱：「英超委員會已經商討點樣做，現階段嚟講扣分係好大機會。」報道同時指出，足總冇幾耐之前曾經修例，如果有球會唔符合發牌資格，最嚴重可以被罰直降英乙，不過咁極端嘅處分相信唔會出現喺曼城身上。

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曼城除咗面對歐洲足協嘅官司、英足總嘅潛在處分之外，領隊哥迪奧拿亦都為球會增添內憂。據英國《每日電訊報》消息，被禁踢歐洲賽令哥迪奧拿離心更大，近日有傳意甲勁旅祖雲達斯力斟佢過檔，著名博彩公司Ladbrokes更即時將哥帥喺下季展開前離隊賠率急跌至1.5倍，發言人奧雷利表示：「曼城依家情況由差勁變成惡劣，喺利物浦幾乎篤定捧盃之下，禁踢歐洲賽將為哥迪奧拿嘅曼城生涯畫上句號。」

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