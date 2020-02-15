【英超】利物浦「埃及文明」齊章打雀

周六深夜英超尾場，1哥「紅軍」利物浦作客鬥「金絲雀」諾域治，「紅軍」英超歇冬期獲難得休息機會，其中前鋒沙迪奧文尼就有得趁住空檔期專心養傷，今仗有機會復出，可以同好拍檔穆罕默德沙拿及羅拔圖法明奴，再組成「埃及文明」攻擊組合。「紅軍」火力十分驚人，況且喺英超包尾嘅「金絲雀」踢法一向開放，近7次面對「紅軍」有6次總入球開4球或以上，今場隨時再同對手鬥攻，中位數3.5球嘅「入球大」好路！

直播表

周六2:00pm◢澳職◢威靈頓鳳凰◢Vs◢墨爾本城

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六4:00pm◢菁英盃◢佳聯元朗◢Vs◢愉園

on.cc 東網

周六4:30pm◢澳職◢西悉尼流浪者◢Vs◢紐卡素噴射機

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm◢西甲◢馬略卡◢Vs◢艾拉維斯

Now 632

周六8:30pm◢英超◢修咸頓◢Vs◢般尼

Now 621

周六10:00pm◢意甲◢萊切◢Vs◢史帕爾

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六10:30pm◢德甲◢RB萊比錫◢Vs◢雲達不來梅

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm◢德甲◢柏林聯◢Vs◢利華古遜

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六11:00pm◢西甲◢巴塞隆拿◢Vs◢基達菲

Now 632、611

周日0:30am◢法甲◢艾米恩斯◢Vs◢巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台

周日1:00am◢意甲◢博洛尼亞◢Vs◢熱拿亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am◢英超◢諾域治◢Vs◢利物浦

Now 621

周日1:30am◢西甲◢維拉利爾◢Vs◢利雲特

Now 632

周日1:30am◢德甲◢杜塞爾多夫◢Vs◢慕遜加柏

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日3:00am◢法甲◢波爾多◢Vs◢迪安

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:45am◢意甲◢阿特蘭大◢Vs◢羅馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00am◢西甲◢CF格蘭納達◢Vs◢華拉度列

Now 632