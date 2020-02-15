【東體爭議】曼城爆煲後 下一隊到PSG

歐洲足協終於落重藥打擊違反「財政公平條例」大球會，判罰曼城禁參加未來2季歐洲賽事，相信今次只係第一波，預料法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)將會成為下一隊被開刀目標。

盛傳PSG「造數」程度不亞於曼城，淨係睇佢哋近年先後以2.22億歐元收購尼馬，以及用1.8億歐元收購基利安麥巴比，就知支出超晒標。同埋法甲商業價值，電視直播費遠不及英超，赤字肯定嚴重過曼城。

近日英國足球產業研究機構Soccerex指出，PSG「財務指數」排全球第一，計算內容包括球員合約、有形資產、銀行現金、潛在投資、淨債務。

PSG球員粒粒皆星，身價、人工都屬於天價，成為「財務指數」上升至第1位嘅主因，第2位正好係曼城。可見呢個「財務指數」似係反映球會財政過度澎漲，並非真正財力。

事實上，2018年11月「足球洩密」已爆料，指曼城及PSG都造假數，仲獲得前歐洲足協會長柏天尼，以及現任國際足協會長恩法天奴「協助」，避過「公平財政條例」處罰，得以繼續參加歐聯，保持賽事賣座力。如今歐洲足協既然願意犧牲票房，處罰曼城，冇理由放過PSG，否則會被指唔公平。