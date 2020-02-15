兩大贏家！曼聯利浦物多咗個英超冠軍

曼城違反「財政公平」，被歐洲足協罰禁踢歐洲賽2年後，面臨被英足總進一步懲罰，除咗可能被扣分之外，甚至會被追罰，褫奪於2012至16年間獲得嘅2季英超冠軍。

由於歐洲足協獨立調查小組，裁定曼城於2012年至2016年間「造數」，英國《鏡報》指一旦英足總都認為曼城有罪，亦會根據呢段時期，向曼城開出罰單。

如果最終要褫奪「藍月亮」英超冠軍名銜，將會係佢哋喺2011/12及2013/14年球季，獲得嘅2座英超冠軍獎盃。

意甲豪門祖雲達斯於2006年捲入「電話門」假波案，被褫奪於2004至06年2季意甲冠軍及降班，其中2005/06球季冠軍由該季亞軍國際米蘭補上，但2004/05年冠軍未有分配。

估計如果曼城被褫奪2011/12及2013/14球季英超冠軍，好可能改頒畀亞軍球隊，其中2011/12球季亞軍係曼聯，該季兩隊同分，曼城僅於最後1輪絕地反勝昆士柏流浪，憑較佳得失球差，力壓紅魔鬼捧盃。

至於2013/14年球季英超亞軍係利物浦，亦係經典「謝拉特世紀一跣」，令紅軍錯失首次捧英超機會，估唔到依家有拎番，謝拉特終於有機會一圓英超冠軍夢。