雲妮莎情人節念高比　新秀賽狀元錫安搶鏡

NBA全明星周末在芝加哥開打，新秀賽打得相當精彩，美國隊後來居上，以151比131擊敗世界隊，其中8人得分上雙，而狀元錫安威廉臣更不斷表演入樽，睇到球迷High 爆。

一連三天的NBA全明星賽展開，由於傳奇球星高比拜仁的突然離世，多方面的活動都懷念着這位超級球星，名人堂亦選擇了在全明星賽的首天公布最後入選名單，包括了高比拜仁、鄧肯及加納特三位NBA球員，前WNBA卡捷絲及4名教練；相對下今年比去年的13人入圍名單少，名人堂主席高倫格奴坦言這是考慮到今屆的球員質量：「我們不想讓太多名字在今屆的名單，想讓這份名單上的每個人都可以得到尊重及榮譽，這是最重要的。」

至於高比的遺孀雲妮莎則在情人節當日於社交平台深情緬懷高比及女兒，她上載了與高比拜仁的一張合照配上Lauryn Hill的名曲《Tell Him》，並寫上「獻給我永遠的愛人，我是如此愛你。在這個你最喜歡的節日裡，我很想念你，Te amo per sempre(意大利語，我永遠愛你)。親吻在天堂的你和Gigi。親愛的，情人節快樂。」

高比拜仁的公開追悼會已定於本月24日在洛杉磯斯台普斯中心舉行，湖人公布了有關詳情，門票於周四（20日）開售，票價都是有意思的，最平為24.02美元一張，再有224美元(兩張)最貴則是224美元一張，同樣以高比及Gigi生前的球衣號碼24及2號為主；而當天的收入全部捐予高比的基金會。

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