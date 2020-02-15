天地之戰！利物浦神級數據派錢

來到第26周的英超，雖然對很多球隊而言，仍然有12周的賽事去令球隊改變劣勢，衝上更好的位置，但是於今季超級強勢的利物浦而言，則希望再多賽6場便結束本個英超球季，因為目前和第2位的曼城有着22分的差距，紅軍只需再取得6場勝仗，便肯定能提早歷史性奪冠，在勢如破竹的的氣勢下，將於周日(16日)凌晨1點半作客諾域治。

這次的對碰可謂「天地之戰」，皆因雙方一隊為全季暫時聯賽保持不敗，位列榜首；相反，主隊的「金絲雀」今季只贏過4場，暫時只得18分敬陪末席。

在牌面以至數據上皆為紅軍佔優，紅軍近6次遇上諾域治，取得5勝1和的佳績，首循環亦以4比1大破對手，今仗或許會再度複製戰況。

利物浦攻力驚人，跨季34場聯賽，有30場賽事能炮製2個或以上入球，而且過去8次迎戰諾域治，更曾經7次在一場比賽中攻破對手大門3次或以上。

縱然「金絲雀」在過去6場主場賽事，均在上半場取得入球，表現特別醒神，但不能忽視紅軍的強大防守力，作為今季失球最少的利物浦，過去10場賽事中，有9場皆保持不失球，相信諾域治不但搶分有難度，簡直連入球亦會遇上考驗。

文：Now靚女主持張嘉殷