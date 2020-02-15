菁英盃　米基爾兩粒！佳聯元朗4比3挫愉園

「菁英盃」B組分組賽周六（15日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心2號場上演的賽事，由佳聯元朗與愉園合演「入球騷」，「橙衫軍」憑着米基爾個人梅開二度，加上鄧子均與辛坦拿各入一球，以4比3擊敗有黃智康梅開二度的愉園。

今仗分別有法比奥及祖連奴因傷缺陣的佳聯元朗，開賽14分鐘先有米基爾右路窄位起腳被屠俊翹救出，「橙衫軍」1分鐘後則憑角球攻勢取得入球，鄧子均把握馬希卡歷頭槌解圍不遠，第一時間窩利射入，而辛坦拿戰至20分鐘乘着盧斯安奴失誤，於截去皮球後殺入禁區快射得手，將比數拉開至2比0。落後兩球的愉園，於25分鐘先有潘沛軒右路傳予黃智康門前射入，而黃智康再於32分鐘左路禁區外施射罰球彎入追成2比2。元朗於42分鐘有米基爾挑傳予辛坦拿跳頂入網，惟旁證示意越位在先。「快活谷」於完半場前獲判12碼，陳嘉豪出迎之際絆跌黃智康，12碼由加維蘭操刀射成3比2完半場。

愉園於55分鐘有伍家揚禁區內起腳，因基斯犯手球再次得到12碼的機會，惟馬希卡歷主射被陳嘉豪捉到路撲出，佳聯元朗就在之後的反擊攻勢取得入球，米基爾把握鄧子均抽射中楣彈出之際，第一時間射成3比3。雙方隨後均有不少攻勢，元朗63分鐘辛坦拿接應羅振庭右路角球被救出，愉園64分鐘則有簡嘉亨起腳被羅振庭護空門，而戰至71分鐘「快活谷」教練團成員鮑家耀、陸冠邦及甄堅強分別因不滿球證判決作出投訴，均被球證何煒昇出示黃牌警告。75分鐘，亞力斯祖右路傳中，皮球被陳嘉豪拍走，潘沛軒及時起腳則被黎格爾護空門。於下半場初段有姚浩明後備上陣傷出的佳聯元朗，於完場前奠定勝局，曾至孝右路罰球傳中，米基爾把握對手解圍不遠抽射得手，將比數改寫為4比3完場。

愉園主教練鮑家耀賽後表示，今仗比較高興的事，就是球隊能夠保持着上仗的水準，但有些失球是可以避免，可以於訓練期間跟球員再作溝通，希望可以減少類似的錯誤，而進攻方面起碼沒有如之前在聯賽般那麼少，亦希望球隊在聯賽可以延續下去，但失球發生得太過容易，需要有所改善。

至於佳聯元朗主帥郭嘉諾就對球隊所表演出的戰意稱讚有嘉：「球隊開到好頭，但失咗第一球之後，集中力明顯變差，尤其係應付傳中球方面比較差，最終導致兩個失波。下半場防守做得好咗，球隊喺落後嘅情況下，依然好敢攻，失球數亦不少，呢方面我哋係需要再改進。」