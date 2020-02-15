菁英盃　起完孖受傷　黃智康︰美中不足！

周六（15日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心上演的『菁英盃』賽事，雖然對愉園而言是例行功事，但對於21歲小將黃智康則意義重大，因為他取得了其職業生涯的首兩個入球，而另一個12碼亦由他博取回來，對於自己射罰球直入的一球，他謙稱自己是好運︰「估唔到第二球係自己入嘅，都見到有隊友升高頂波，以為佢哋頂到，呢一球係有幸運嘅成份，不過開出嚟嗰個位置，都係平時練波隊友走嗰個位置，都有預演過。『鮑Sir』喺練波都有提點我，例如點樣可以有威脅，最後都做到出個效果嚟係開心嘅，希望之後可以爭取更多入球或助攻，貢獻更加多畀球隊。」

黃智康亦指，自己不時也會遇到挫折，但最重要是自己不可輕易放棄︰「今季自己上陣時間少，自己有時都會唔開心諗啲負面嘢，但好快自己就平復番，但都冇諗過放棄，每日努力啲去練波，當一有上陣機會就要將自己表現出嚟畀大家睇到，咁喺呢場踢得幾好，希望唔止喺『菁英盃』，喺聯賽都可以有好表現。」

儘管球隊3個入球均與自己有關，「康仔」卻因傷未能在下半場上陣，亦對球隊最終落敗感到可惜︰「其實下半場坐咗喺場邊都好無助，因為見到球隊畀人追番，自己都好想落場踢，但臨尾一個碰撞整親，希望自己快啲好番。球隊要喺錯誤中學習，我哋都試過領先之下keep唔到個戰果，自己踢得好但又踢唔到落去，係有啲美中不足，不過一隊波大家齊上齊落，無論點都好大家一齊努力，因為嚟緊仲有1場『菁英盃』同埋聯賽。」