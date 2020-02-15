幫幫眼！VAR判狼隊腳尖越位點睇到呀？

英超VAR再惹爭議！今季英超嘅視像球證系統，尋晚喺狼隊主場對李斯特城嘅前列大戰再成主角，事關VAR今次又將狼隊一個超細微疑似越位判定犯規，推翻之前狼隊嘅入球判決。最終場波打和0比0，而從事發鏡頭睇番，就係勁似之前嘅所謂「體毛越位」一樣，今次係話狼隊翼鋒柏度尼圖腳尖越位喎，就連「李城」主帥羅渣士都對判決質疑，就知VAR唔多掂囉。

話說場波當時去到上半場42分鐘，狼隊前場右路開角球，當時柏度尼圖開出短角球交畀隊友迪亞高祖達，然後後者回傳番畀柏度尼圖，跟住柏度尼圖就大腳傳中，伏兵遠柱嘅馬特杜靴頂二傳頂番門前，最後由韋利保利門前加一頭頂入。當個波入網之後，狼隊成班人都慶祝，「李城」球員都未投訴，但轉個頭球證迪恩就吹雞，示意經VAR判定越位，入球無效。

搞笑嘅係，去到中場休息時候，狼隊隊長高亞迪占住球證迪恩問：「究竟係邊個越位呀？迪亞高祖達？佢喺角球區嗰陣就越咗位？」迪恩只係指一指耳仔，意思係話吹越位唔係佢決定，而係VAR決定。跟住躁爆嘅高亞迪就鬧：「所以，即係根本冇人知邊個越位啦！你係主球證，連你都唔知？」

又唔怪得高亞迺火滾，事實係睇番片段同畫線，所謂越位，頂盡都只係柏度尼圖攞波時腳尖少少越位，係咪真係吹罰根本好難講。只係你要拗，佢又真係越位咗條毛咁大把囉！賽後狼隊主帥紐奴話：「每次VAR判罰都令人勁激氣！點解激氣？你睇吓VAR畫面，每次都係毫釐之差嘅判罰，但犯規就係犯規，我又唔可以話佢錯，只係VAR必須改變，我哋陷入咗變成機械人嘅危機。」

就連李城領隊羅渣士都話:「柏度尼圖隻腳趾越咗位？唔係啩？今季結束之後，我哋必須評估VAR作用。如果因為一隻腳趾凸出就判越位，無論球員定球證都難接受。」