【有彩攞】數據冇得拗　今晚巴塞要咁玩

又到周末，又係歐洲各大主流聯賽連場大戰排住隊開波時候，今晚唔知買乜好？想搵好路數？由《東網體育》製作嘅《彩報》網頁版梗會幫到你，多場大戰焦點同你逐一分析，想出手無往而不利，即刻按入連結去睇吓啦！話埋你知，轉頭西甲巴塞會喺主場對住基達菲，今場總入波唔會多過三球，點解？睇吓以下分析啦！

周六西甲聯賽，「2哥」巴塞隆拿主場硬撼「3哥」基達菲。巴塞近期問題多多，場外先有主帥華爾維迪因失落西超盃被炒，再到體育總監兼名宿艾比度批評個別球員表現，連向來內斂嘅美斯都被辣着公開反擊，甚至爆出球王想離隊嘅傳聞；場內則有蘇亞雷斯、奧士文尼迪比利因傷長抖，爆發前鋒荒，攻力受嚴重影響；基達菲近期勇不可擋，儘管於西盃出局，但在近13場正式賽事，豪取10勝3負，有9仗保持清白之身，防守有一定板斧。2軍過去5次交鋒總入球全開3球或以下，今場捧入球細[3.5球]最好路。(now 632/611周六晚上11:00直播)