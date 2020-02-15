【賽後解碼】超騎呢失波　修頓防線衰貼地

英超今晚早場有修咸頓主場對般尼，近排表現回落嘅「聖人」，延續佢哋今季主場不設防走勢，開賽93秒就輸咗個騎呢角球，然後最終以1比2落敗。修咸頓今季主場13戰合共失咗30球之多，原來係自1963/64球季葉士域治頭13場失31球之後，同期失波最多嘅頂級聯賽球隊，今季想上番聯賽榜前半部真係勁有難度。反而般尼近4場英超取得3勝1和，依家以26戰34分上到第10位，隨住曼城被踢出歐戰，般尼嘅歐戰夢可以重燃呀！

先講個騎呢角球，負責開出嘅係般尼中場艾殊利韋斯活特，個波本身直飛去前柱修咸頓回勇嘅前鋒丹尼艾格斯頭頂，點知後者判斷個波會彎出界，突然選擇縮開畀個越過自己。本來後面仲有個門將阿歷士麥卡菲及時用心口擋番個波出嚟，偏偏呢位門將又離奇企喺白線之後，即使個波擋出後再由般尼嘅賓美補中，但賽後賽會公布個波係計艾殊利韋斯治特入波，即係佢角球直接彎入。

丹尼艾格斯喺18分鐘入番球靚波，將功補過入番球靚波，幫修咸頓追和1比1，可惜係「聖人」條防線確實唔爭氣，畀般尼後備入場嘅捷克生锈前鋒馬迪維達喺60分鐘建功，取得佢17個月以來首個入波，最終般尼先可以贏2比1，全取3分。