LiVARpool又出現！文尼問題球救利物浦

Li「VAR」pool又出現？本季被指多次得益於VAR判決嘅利物浦，今輪作客榜尾諾域治，又靠問題球全取3分。雖然賽前雙方積分差距達55分，但紅軍表現麻麻入肉攻勢唔多，去到球賽尾段，後備入場嘅沙迪奧文尼門前狂抽入網，但攞波之前明顯先出手推跌敵衞，不過VAR球證覺得冇犯規，最終紅軍小勝1:0完場。

英超冬季歇冬，利物浦上星期聯賽輪空，但抖完似乎仲影響表現，上半場紅軍攻勢寥寥可數，反而諾域治更大機會入波，35分鐘主隊後場大腳斬前，魯比突破越位陷阱面對艾利臣比加，佢選擇畀迪姆普基，點知畀艾利臣一撲落地撈走個波力保不失，半場雙方打成0:0平手。

換邊後利物浦加強壓力，但因為當地風勢勁大，對本季大踢高波嘅紅軍影響極大，52分鐘簡威爾窄角度抽射中網側。利物浦之後終於攞番主動，58分鐘張伯倫質畀沙拿，沙拿回後基達勁射，畀門將托出底線。1分鐘後到主隊門將告魯爾表演，沙拿右腳勁射被呢名荷蘭門神救到，拿比基達衝前再射，竟再畀告魯爾神救。

73分鐘諾域治幾乎打開紀錄，堤迪於右路窄位突然起腳，中柱彈出。5分鐘後紅軍終於入波，軒達臣大腳斬入禁區，文尼一擸個波落嚟，繼而左腳一抽近柱入網。但從慢鏡睇到，文尼入波前的確用手推到基斯杜夫森馬文失平衡跌喺地，但VAR球證冇推翻入球。完場前軒達臣唧個高波畀阿諾特，阿諾特右路出靚波，法明奴射空門竟然高出，最終利物浦僅憑問題球擊敗金絲雀，26戰25勝1和，已經領先次席曼城25分，只要贏多5場就可以捧走首座英超獎盃。